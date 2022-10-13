Поиск новых рынков сбыта и выстраивание логистических связей стали главными темами на конференции, организованной центром поддержки экспорта Липецкой области, входящим в состав центра «Мой бизнес», для представителей малого и среднего бизнеса. Открыла деловую встречу выставка экспортоориентированных предприятий.

В конференции приняли участие представители правительства Липецкой области, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов, руководители Совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности, Тульской и Брянской торгово-промышленных палат, представители общественных организаций и более 100 руководителей промышленных предприятий региона.

В приветственном слове руководитель центра поддержки экспорта Липецкой области, первый вице-президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Василий Гольцов отметил, что в настоящий момент особое внимание уделяется проблемам современных международных экономических отношений и своевременном информировании бизнес-сообщества о возможностях и рисках, которые существуют для предпринимателей, а также о выстраивании новой архитектуры деловых связей со странами Азии, Ближнего Востока и Африки. Она включает в себя не только поиск новых рынков сбыта, но и более глубокую кооперацию в технологической и инвестиционной сферах. «Центр поддержки экспорта и Липецкая торгово-промышленная палата всячески содействуют развитию экономики Липецкой области, продвигают и защищают интересы регионального бизнеса, проводят международные и межрегиональные выставки и бизнес-миссии, оказывают содействие в патентовании и сертификации продукции», – отметил Василий Гольцов.

О подходах к решению вопросов развития экспорта региона рассказала начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтионова. «Липецкая область активно сотрудничает со 120 странами мира. Основными торговыми партнерами для наших предприятий являются Мексика, Бельгия и Турция. В основном экспортируются металлы, продукция агропромышленного комплекса и машиностроения. Липецкая область находится на третьем месте по объему промышленного производства и занимает лидирующие позиции национального рейтинга состояния инвестиционного климата, что отражает уровень развития региона, его экономические возможности и потенциал», – подчеркнула Евгения Локтионова.

Директор Департамента внешних связей ТПП России Александр Копков рассказал участникам о возможностях карты АТЭС, которая дает российским предпринимателям осуществлять регулярные деловые поездки в 18 стран мира. Обладатели карты АТЭС имеют право приоритетного прохода паспортного контроля в международных аэропортах стран-участниц АТЭС через специально отведенные пункты пограничного контроля и выдается Министерством иностранных дел Российской Федерации. Александр Владимирович высоко оценил вклад Липецкой ТПП и центра поддержки экспорта в развитие торгово-экономических и социальных связей Российской Федерации и Республики Таджикистан и предложил липецким предпринимателям расширять рынки сбыта и внимательно относиться к выбору контрагентов, используя возможности Палаты.

Председатель Совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности Андрей Спартак представил аналитические материалы, касающиеся перспективных рынков для российского экспорта в современных условиях. Он предложил обратить внимание на страны Азии, Африки, СНГ и Ближнего Востока, которые имеют возможность стать полноценными экспортными рынками для производимой российскими предприятиями продукции.

Об особенностях и перспективах работы со странами АСЕАН рассказал представитель ТПП России в странах АСЕАН Виталий Стогов Виталий. Более подробно рассматривалась Индонезия, которая в настоящее время является одной из наиболее крупных и перспективных торгово-экономических партнеров России в Юго-Восточной Азии. Приоритетными направлениями сотрудничества по линии Россия-АСЕАН представляются энергетика, транспорт и логистика, а также инвестиционное и торговое сотрудничество.

Перспективы сотрудничества и эффективности экспортных поставок российских товаров с КНР презентовал региональный представитель ТПП России в Восточной Азии Иван Изотов. Отмечалось, что Китай заинтересован в том, чтобы российский бизнес инвестировал денежные средства в развитие малого и среднего предпринимательства на территории Китая и задействовал местных специалистов.

С докладом о возможностях развития сотрудничества со странами Африки выступил исполнительный директор АФРОКОМ Станислав Мезенцев. «В настоящий момент страны Африки заинтересованы в том, чтобы не закупать продукцию российских поставщиков, а локализовывать её производство и продавать как на своей территории, так и в соседних странах. Для развития российского бизнеса на территории страны созданы 13 технологических парков, которые предлагают доступ к льготной электроэнергии и дополнительные инвестиционные преимущества», – отметил Станислав Мезенцев.

Также в рамках конференции представители липецкого бизнеса озвучили текущие проблемы сотрудничества с предприятиями разных стран, обсудили пути практического увеличения товарооборота и дополнительного развития экономических связей.