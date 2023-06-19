В Липецкой области продолжается реализация уникального проекта «Бизнес-куратор». Инструмент поддержки предпринимателей запущен в регионе в 2021 году областным управлением экономического развития и центром «Мой бизнес». На сегодняшний день бизнес-куратор есть в каждом муниципальном образовании. 20 представителей власти выступают как окно для приема обращений предпринимателей и помощи в решении возникших проблем. За два года реализации проекта к бизнес-кураторам поступило более 450 обращений от бизнеса, из которых 86% выполнено с положительной оценкой заявителя, сообщает управление экономического развития Липецкой области.

Предприниматели просят оказать помощь в разных вопросах – от консультаций о существующих мерах поддержки до получения разрешений на торговлю и предоставления помещений. Так, к заместителю главы администрации Ельца и по совместительству бизнес-куратору Ольге Черных обратились представители Медико-производственной компании «Елец». Предприятие размещается на Орловском шоссе, сотрудники трудятся в две смены. Вторая – заканчивается в 20.00. А последний автобус отбывает с остановки в 19.30. При содействии бизнес-куратора время отправки сдвинули на более позднее время, а заодно откорректировали расписание утренних рейсов.

Таких примеров много. В Лев-Толстовском районе помогают местным предпринимателям в вопросах налогообложения. В Становляском – решили проблему низкого давления в сетях водоснабжения элеватора станции Бабарыкино. В Воловском – помогли получателю соцконтракта, занимающемуся выпечкой, реализовать продукцию на межрегиональном фестивале «Серболов стан». «Бизнес-кураторство доказывает свою эффективность и нужность. Кураторы помогают на местах с помощью административного ресурса решить многие вопросы из не связанных между собой сфер. Показатель выполнения обращений очень высокий», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов

Проект «Бизнес-куратор» реализуется при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Оставить своё обращение бизнес-куратору, а также узнать больше о мероприятиях в сфере предпринимательства и мерах поддержки бизнеса в Липецкой области можно на сайте регионального Центра «Мой бизнес».