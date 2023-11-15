Проект «Наставничество начинающих предпринимателей» реализует в Липецкой области с декабря 2019 года центр «Мой бизнес» совместно с управлением экономического развития региона. Сейчас в проекте задействован 41 предприниматель, готовый делиться своим опытом ведения бизнеса.

В 2022 году в центр «Мой бизнес» с целью поиска наставника обратилась Наталья Черкашина, производитель собственного бренда одежды из натуральных тканей. Ей подобрали опытного наставника Татьяну Голанцеву, которая на данный момент является ментором для шести предпринимателей. «Мы занимались позиционированием бренда одежды. Определяли место в сознании потребителей, которое занимает моя торговая марка в сравнении с конкурентами. Татьяна также очень помогла в организации праздничного мероприятия в честь открытия второго магазина в Воронеже», – рассказала Наталья Черкашина.

Полезное знакомство со стилистом Ташей Эшер при содействии наставника также помогло в развитии бренда. Сейчас разрабатываются стильные модели для пошива, проводятся совместные фотосессии и продвижение бренда через стилиста. В этом году Наталья Черкашина участвовала в новом проекте поддержки местных производителей – выставке-ярмарке «СТИЛЬ48». Два месяца ее продукция размещалась в крупном ТЦ на льготных условиях. В планы производителя входит дальнейшее расширение географии продаж.

В Липецкой области существуют различные способы поддержки бизнеса на этапе его становления и развития. Одна из таких мер – программа «Наставничество начинающих предпринимателей», действующая в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Практика реализации проекта «Наставничество начинающих предпринимателей» размещена на платформе АСИ «Смартека» – сервисе по поиску лучших практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач. Ее внедрением интересуются другие регионы. Если вам тоже нужен наставник, то можно подать заявку на сайте мойбизнес48.рф в разделе или по телефону 8 (800) 301-7675.