Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Александр Бабанов в центре «Мой бизнес» подвел итоги работы за 2022 год. Это уже юбилейный, 10-й год со дня основания института Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ.

Как сообщили в управлении экономического развития региона, самые частые вопросы, с которыми предприниматели обращаются к бизнес-омбудсмену, это безучетное потребление электроэнергии, размещение нестационарных торговых объектов, кадастровая стоимость имущества. Также в 2022 году появились новые обращения по проблемам с кадрами, связанные с частичной мобилизацией, и вопросы, связанные с блокировкой счетов предпринимателей за неуплату налогов.

Благодаря комплексной работе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области, правительства региона и надзорных органов в в области почти в два раза снизилось административное давление на бизнес. Говорилось также о том, что главными инструментами при работе с жалобами, связанными с уголовным преследованием предпринимателей, остаются совместные приемы с прокурором региона. Кроме того, в этом году в регионе задействован новый инструмент – цифровая платформа «ЗАБИЗНЕС»: https://забизнес.рф/. Жалобы оттуда сразу направляются в федеральные ведомства. Обращения бизнеса гражданско-правового характера отрабатываются совместно с бизнес-кураторами. Также предприниматели могут обратиться к Уполномоченному за помощью адвокатов и юристов, их консультации проходят в центре «Мой бизнес». Они бесплатные, так как осуществляются в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Все присутствующие на докладе лидеры деловых сообществ и общественных объединений, руководители экономического блока правительства региона оценили работу бизнес-омбудсмена за прошедший год положительно и наметили ряд совместных мероприятий по решению наиболее острых проблем предпринимателей области.