Как разделить личные финансы от финансов бизнеса узнали слушатели второго занятия «Бизнес-школы», которая проводится Центром «Мой бизнес» Липецкой области. Эта программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства. Сегодня задача власти – объяснить населению перспективы и найти инициативных людей».

Наставник центра «Мой бизнес» Татьяна Карнова – независимый финансовый советник с 24-летним стажем, рассказала ученикам о том, как максимально эффективно составить бизнес-план и подробно представила девять этапов этого процесса. Также на занятии разобрали тему тайм-менеджмента. Слушатели интересовались тем, как успевать все, не выгорая при этом. «Для меня информация, которую я получила сегодня, оказалась очень полезна. Важно уметь планировать свой день, бизнес и время. Иногда приходится расставлять приоритеты и выбирать, что необходимо сделать сразу, а какие дела можно оставить на потом. Как грамотно подходить к вопросу планирования времени я теперь знаю, Татьяна Карнова рассказала все очень доступно и понятно», – поделилась впечатлениями ученица «Бизнес-школы» самозанятая-фотограф Анастасия Потникова.

Следующее занятие «Личный бренд» состоится 17 ноября, его проведет наставник Татьяна Голанцева. Всего в «Бизнес-школе» планируется семь занятий, участие в которых возможно как лично, так и онлайн. За активность и качественное выполнение домашнего задания лучшие ученики получат сертификаты на покупку техники на 30 тыс. рублей.