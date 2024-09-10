Цикл встреч с представителями креативных индустрий региона пройдет в Липецке. Первое мероприятие – «Креативный диалог: мода» – состоится 13 сентября в 9:00 по адресу: улица Зегеля, 2, этаж 5. На встречу приглашают предпринимателей и самозанятых, которые развивают бизнес в сфере легкой промышленности – производителей одежды, обуви, аксессуаров. Зарегистрироваться можно по ссылке. Участники познакомятся со специалистами Центра развития креативных индустрий, обсудят проблемы отрасли и планы по их решению, а также идеи для организации модного мероприятия в Липецкой области.

Как сообщили в Центре развития креативных индустрий Фонда поддержки МСП, главная задача на сегодня – рассказать о Центре развития креативных индустрий, для чего он создан, и дать понять творческим предпринимателям, что они теперь не одни. Центр объединит их для решения общих проблем. Впереди – разработка стратегии, которая повлияет на меры поддержки.

В январе 2024 года Липецкая область в числе первых подписала соглашение с АСИ о сотрудничестве в рамках внедрения регионального стандарта развития креативных индустрий. Опорной организацией, в которой создали новое подразделение, стал липецкий областной Фонд поддержки МСП. Следить за новостями и анонсами Центра развития креативных индустрий можно в социальной сети ВКонтакте.

«Креативные индустрии набирают популярность в сфере малого и среднего предпринимательства. Поэтому здесь мы тоже стараемся действовать проактивно. То есть изучаем потребности и сложности, чтобы помочь липчанам в продвижении их бизнеса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.