Бизнес-встреча в рамках межрегионального марафона «Отважный бизнес», посвященного 30-летию Торгово-промышленной палаты, прошла в областном центре. Более 65 предпринимателей из Липецка, Ярославля, Калуги, Костромы, Владимира и Орла собрались в Липецке, чтобы провести масштабную биржу контактов промышленных предприятий в сфере машиностроения и металлообработки. Встреча организована Липецкой торгово-промышленной палатой совместно с АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»).

Промышленность Липецкой области в большей части представлена машиностроением, металлообработкой и металлургией. В настоящее время, когда введены ограничительные меры, налаживание кооперационных связей между регионами являются одним из центральных направлений работы Липецкой ТПП и центра «Мой бизнес». Благодаря подобным встречам предприниматели всех регионов имеют возможность снизить зависимость от иностранных компонентов в машиностроении для металлургической отрасли, а также найти новые источники доходов.

Среди участников бизнес-миссии были представлены компании, занимающиеся производством и обработкой металлоизделий и металлоконструкций, машин и оборудования для металлургии, сельского и лесного хозяйства. А также предприятия – эксперты в области сварки, производства дробильного оборудования, теплообменных устройств, производители мебели и другие.

«Сейчас как никогда необходимо единство наших предприятий, поскольку на повестке важная задача — сохранение и поддержка экономики нашей страны. Поэтому обмен контактами и очное налаживание сотрудничества между предприятиями ЦФО — это важнейших шаг на пути к долгосрочной совместной работе», — отметил президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.

В ходе В2В переговоров предприниматели не только обсудили варианты сотрудничества, но и поделились опытом работы в сложившихся экономических условиях. «Сейчас у многих предприятий существуют перебои или отсрочки в поставках комплектующих или сырья. Мы заинтересованы работать без задержек, поэтому самое лучшее решение — это найти поставщиков внутри региона или в ближайших областях» — сказал директор липецкой металлообрабатывающей компании «Рарма» Иван Ипатов.

Также участники посетили предприятие «Рарма», особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Липецк» и Липецкий Завод Малых Коммунальных Машин. Гости познакомились с производственными мощностями предприятий и спецификой работы. Итогом встречи стало предварительное соглашение о дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом.