День школьного предпринимательства и профориентации собрал на Грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк» около 200 старшеклассников. Мероприятие прошло в рамках городского экономического форума «Бизнес-зарядка». Для учащихся провели квесты, тренинги и профориентационные экскурсии. О своем опыте в предпринимательской деятельности рассказали депутат Государственной думы РФ от Липецкой области Татьяна Дьяконова и глава Липецка Евгения Уваркина. Они отметили, что сегодня складывается благоприятная среда для развития бизнеса, что каждый может попробовать себя в этом направлении и стать успешным.

Кроме предпринимательства школьникам предложили после получения образования реализовать свои способности на предприятиях ОЭЗ «Липецк». Здесь всегда есть свободные вакансии для молодых специалистов, в том числе без опыта работы. Помимо высокой заработной платы компании предлагают комфортные условия труда и соцпакет, например, бесплатное обучение, питание, доставку на работу, услуги дополнительного медицинского страхования.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев, предприятия сейчас сильно отличаются от тех, которые были несколько десятилетий назад. Они компактные, чистые, с особым вниманием к правилам безопасности на производстве. Частыми гостями площадок становятся школьники и студенты, которые в ходе таких экскурсий лично убеждаются в комфортности условий труда. Так, на Грязинской и Елецкой площадках ОЭЗ ежегодно проводят около 100 экскурсий, большую часть из них – в рамках профориентации школьников и студентов. С начала 2022 года предприятия посетили более 1500 человек.

Кроме того, в течение учебного года представители компаний проводят встречи с учащимися, открывают учебные классы и лаборатории в образовательных организациях, проводят курсы лекций по своему профилю, подписывают соглашения с вузами о подготовке специалистов. Согласно кадровому планированию, в 2024-2025 годах на предприятиях ОЭЗ «Липецк» может возникнуть потребность почти в 1500 сотрудниках. Около 1000 вакансий – рабочие профессии. Наиболее востребованные из них – сварщики, слесари, механосборщики, операторы станков с программным управлением, токари.

«Сферы экономики и образования должны находиться в тесном сотрудничестве, чтобы на перспективу разрабатывать стратегию подготовки кадров по востребованным специальностям. В Липецкой области мы уже работаем в этом направлении. Мы добились изменения номенклатуры программ подготовки в средних специальных учебных заведениях. Более того, в рамках ранней профориентации мы создаем профильные классы, то есть начинаем готовить кадры уже со школьной скамьи», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.