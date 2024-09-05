Бизнес-завтрак для разъяснения тонкостей работы на международном рынке в условиях современных реалий провели Липецкая торгово-промышленная палата совместно с центром «Мой бизнес». Участниками стали представители власти, банковской сферы, транспортных госкорпораций, таможни и предприниматели. В частности, говорили о федеральных программах поддержки и о развитии транспортной логистики во внешнеэкономической деятельности.

Начальник управления экономического развития Кирилл Дождиков отметил квалификацию сотрудников регионального Центра поддержки экспорта (входит в структуру центра «Мой бизнес»), а именно знания и опыт во внешнеэкономической деятельности, навыки клиентской работы, включающие выявление потребностей экспортеров и умение правильно подобрать инструменты поддержки.

«Благодаря господдержке липецкие предприниматели успешно преодолевают санкционные барьеры. Свою продукцию они поставляют в десятки стран Востока, Африки и Латинской Америки. Это товары машиностроительной, металлообрабатывающей, сельскохозяйственной, пищеперерабатывающей, нефтехимической отраслей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.