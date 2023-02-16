Благоприятный инвестиционный климат в Липецкой области складывается из-за множества мер поддержки и льгот, которые оказываются предпринимателям, работающим на территории региона. Так, в регионе действует множество налоговых льгот, в том числе для резидентов ОЭЗ, по региональным налогам на прибыль, имущество. Для проектов модернизации доступен инвестиционный налоговый вычет, позволяющий возместить затраты на приобретение оборудования в полном размере за счет вычета по налогу на прибыль.

Программа отраслевой поддержки предусматривает особые условия для отечественных производителей, в их числе субсидируемые кредиты для системообразующих компаний, для субъектов малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ставки по льготным займам Фонда развития промышленности значительно ниже рыночных. Оказывается прямая финансовая поддержка в виде субсидий на возмещение затрат на приобретение оборудования. Также отечественным товаропроизводителям предоставляются гранты на разработку промышленной конструкторской документации в целях импортозамещения комплектующих для оборудования.

Регион заинтересован в новых рабочих местах, в новых производствах, а инвесторы – в соглашениях о поощрении капиталовложений. Это дает возможность за счет уплачиваемых налогов возместить затраты на проект по строительству инфраструктуры – от 50 до 100%, на уплату процентов по кредиту – до 50%. Причем инфраструктура может быть и социальной, например, жилье для работников, детский сад, амбулатория. Если она передана муниципалитету – будут возмещены 100% затрат. Если осталась в собственности инвестора – до 50%. Для реализации масштабных проектов и проектов социально-культурного значения инвесторам предоставляются земельные участки в аренду без торгов.

Продолжается работа по совершенствованию регионального инвестиционного законодательства. Сформирована законодательная база для заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0). Для участников СПИК предусмотрены налоговые льготы. Приняты региональные нормативные правовые акты, которые позволяют инвесторам заключить договор для стабилизации условий реализации проекта и в последующем возместить затраты на создание и реконструкцию инфраструктуры, необходимой для инвестпроекта.

Внедрен Региональный инвестиционный стандарт, который включает в себя пять инструментов по взаимодействию с инвесторами. Так, в рамках стандарта утверждена Инвестиционная декларация Липецкой области, представляющая перечень обязательств губернатора перед инвестором о неухудшении условий реализации инвестиционных проектов. Создано агентство инвестиционного развития. Утвержден состав и порядок работы Инвестиционного комитета региона, помогающего разрешить разногласия между инвестором, органами власти и органами местного самоуправления в досудебном порядке. Разработан Свод инвестиционных правил для обеспечения доступа к ключевым элементам инфраструктуры. Имеется инвестиционная карта региона, содержащая информацию о ресурсной базе, ключевых объектах инфраструктуры, мерах поддержки. Все региональные меры поддержки консолидированы на Инвестиционном портале Липецкой области.

«Вопрос поддержки частных инвестиций и улучшения инвестиционного климата важен для региона, поэтому разработан целый комплекс мер и льгот. И крупные, и малые предприятия Липецкой области ими активно пользуются», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.