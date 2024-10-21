Предприниматели Липецкой области могут компенсировать до 500 тыс. рублей по оплате услуг маркетплейсов. Управление экономического развития Липецкой области принимает документы на субсидию до 25 октября по адресу: Липецк, улица Кузнечная, 8, каб. 206, тел.: +7(4742)22-09-19. Получить поддержку могут субъекты МСП, являющиеся действующими поставщиками торговых площадок. Ограничений по электронным торговым площадкам, с которых можно компенсировать затраты, нет. Размер софинансирования составит до 50% затрат.

Для получения субсидии предприниматель должен состоять в реестре МСП, сохранить 90% численности работников по итогам отчетного периода, осуществлять деятельность на территории Липецкой области не менее двух лет с момента получения субсидии, не иметь задолженности по налогам, сборам и заработной плате. Кроме того, нужно осуществлять деятельность в сферах оптовой и розничной торговли (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами), обрабатывающих производств (за исключением производства подакцизных товаров), ремонта автотранспортных средств и мотоциклов, розничной торговли по почте или через Интернет.

Мера поддержки предпринимателей реализуется с 2022 года. За это время субсидию получили 18 человек. Среди них немало успешных примеров ведения бизнеса. Например, Алексей Кофанов, получивший субсидию в 2022 году, занимается производством автотекстиля и автоковров. За год компания более чем в три раза нарастила объемы производства и штат сотрудников, а также начала поставлять продукцию в страны ближнего зарубежья. Елена Федотова, производитель женского нижнего белья, компенсировала затраты по маркетплейсам в 2023 году. В центре «Мой бизнес» ей помогли зарегистрировать товарный знак, а в Центре поддержки экспорта – создать сайт. Сейчас Елена успешно поставляет продукцию по всей России, в страны СНГ и Объединенные Арабские Эмираты.

«Малый и средний бизнес становится всё более популярным среди жителей региона. Поддержка на старте, экспертное сопровождение, льготы и субсидии – всё это липчане могут получить в центре «Мой бизнес». Именно здесь началось уже много историй успеха», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.