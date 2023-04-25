Федеральная программа «Экспортный форсаж» стартовала сегодня в центре «Мой бизнес». Она проводится с 2019 года и помогает компаниям, которые хотят расширить географию экспорта. Программу реализует Центр поддержки экспорта Липецкой области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Программа «Экспортный форсаж» нацелена на реализацию экспортного потенциала и формирование системных подходов в его развитии у компаний малого и среднего бизнеса. Будут рассмотрены абсолютно все вопросы от деловых коммуникаций до проведения экспортных сделок: и логистика, и таможня, и финансовые условия», – пояснил руководитель ЦПЭ региона Василий Гольцов.

В программе примут участие 10 компаний. Специфика их деятельности разная – от производства металлоконструкций до сухого яичного белка и стеклопластиковой арматуры. На протяжении всех этапов акселерационной программы их будут сопровождать высококвалифицированные специалисты, подготовленные и аттестованные Школой экспорта АО «Российский экспортный центр». Предприятия принимают участие на безвозмездной основе, все расходы оплачивает центр «Мой бизнес». Итогом программы акселерации станет заключение участниками внешнеторговых контрактов.

«Выход на внешние рынки – это принципиально новый виток в развитии любого предприятия, подразумевающий определенные обязательства по объемам продукции, срокам поставки и, что особенно важно, соблюдении международных стандартов качества», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На сегодняшний день в Липецкой области более пятидесяти предприятий ориентированы на экспорт. География поставок охватывает около пятидесяти государств, большая часть из которых – страны восточного направления. Компании отправляют изделия из металла, сельхозпродукцию, нефтехимию, станки, замороженные полуфабрикаты и многое другое.