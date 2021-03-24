Общество

Бизнесомбудсмен Липецкой области побывал в Добринском районе

1 час назад
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области ппродолжает посещение районов, чтобы на местах лучше понимали его деятельность. Сегодня он побывал в Добринском районе.

Такие встречи традиционно проходят с участием представителей управления экономического развития региона, фонда поддержки предпринимательства, УФНС.

Александр Бабанов рассказал предпринимателям о возможностях института уполномоченного, типовых проблемах, с которыми обращались к нему предприниматели за прошедший год, и примерах их решения.

Обсудили ряд вопросов развития и специфики малого бизнеса с руководством Добринского района.

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