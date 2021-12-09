ООО «Добрыня», являющееся подразделением компании «Сюкден», ежегодно выделяет солидную спонсорскую помощь социальной сфере Добринского района.

В этом году сельхозпредприятие приобрело мебель для рентгенологического отделения ГУЗ «Добринская ЦРБ», вложив в эту покупку 104 000 рублей.

Также «Добрыня» на условиях софинансирования приняла участие в финансировании работ по устройству системы освещения в парке Молодежи районного центра. Сумма вложений составила 213 000 рублей.

Обустройство парка Молодежи (организация освещения) в п. Добринка реализуется в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий». На данный момент в парке ведутся работы по укладке кабеля и установке закладных элементов под будущие световые опоры в количестве 16 штук. До конца года все работы будут завершены.