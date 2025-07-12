Благодарность и сладкий подарок

Недавно министерство социальной политики Липецкой области проводило ежегодный конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей».

В этом году свои работы на конкурс отправили 50 добринских школьников. В числе его призеров оказалась наша землячка, выпускница школы п. Петровский Ольга Шугаева, занявшая второе место. Кроме того, еще 18 добринских талантливых юных художников за свои работы были отмечены благодарностями министерства социальной политики Липецкой области и призами спонсоров. Ими выступили АО «Добринский сахарный завод» и ООО «Добрыня», подготовившие юным талантам сладкие подарки от предприятий группы компании Sucden — сладости, в составе которых сахар Добринского сахарного завода. Спонсоры за лучшие работы дополнительно поощрили отдельных ребят подарочными сертификатами.

Четыре из восемнадцати вышеназванных призеров по разным причинам не смогли присутствовать на награждении в городе Липецке. Но награды нашли своих героев. Им их в торжественной обстановке вручили глава Добринского района Александр Пасынков и его заместитель Галина Демидова.

Награды из рук руководителя района получили гимназисты Миша Кочетков, Света Зайцева, Вика Лобынцева и учащаяся лицея №1 п. Добринка Ева Кудрявцева.

«Подобные конкурсы, во-первых, позволяют детям проявить свои творческие способности, а во-вторых, несут воспитательную и профилактическую нагрузку. Школьники начинают ценить труд взрослых и осознают важность соблюдения техники безопасности», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.