Благодарность Игорю Артамонову поступила из посольства России в Алжире

Благодарность губернатору Липецкой области Игорю Артамонову поступила из посольства России в Алжире по итогам бизнес-миссии делегации Липецкой области в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Деловой визит проходил с 21 по 24 апреля под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ, главными целями которого стали укрепление экономических и культурных связей со странами Африки, участие в Российско-Алжирском деловом форуме.

В состав липецкой делегации, которую возглавил директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов, вошел Государственный театр танца «Казаки России». Выступление театра стало важным элементом деловой миссии, подчеркивающим многогранность российско-алжирского сотрудничества. В рамках визита артисты представили художественные номера, сочетающие народные традиции и современную хореографию, что вызвало живой интерес у алжирской публики и деловых кругов.

«Позвольте отметить несомненный успех выступлений Государственного театра танца «Казаки России» в Алжире. Концерты артистов стали заметным событием культурной жизни произвели большое впечатление на всех зрителей. Убеждены, что гастроли российских артистов в Алжире не только закрепляют позитив в российско-алжирских культурных связях, но и способствуют продвижению всего комплекса многоплановых отношений между нашими странами. Высоко ценим содействие со стороны Липецкой торгово-промышленной палаты в организации данного мероприятия и рассчитываем на продолжение дальнейшего конструктивного взаимодействия», – отметил Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Алжире Алексей Соломатин.

В Алжире «Казаки России» выступили четыре раза. Каждый концерт сопровождался аншлагом. Творчество липецких артистов оценили больше 5 тысяч алжирцев. Казачья культура, с ее воинскими традициями и гостеприимством, нашла отклик у жителей Республики, где также сильны традиции народного искусства.