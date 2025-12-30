Благодарность учителям – на всю жизнь

Выпускница 1975 года делится воспоминаниями о Добринской средней школе №1

ПЕРВЫЕ УЧИТЕЛЯ

Просматривая очередной номер «Добринских вестей», я наткнулась на заметку Николая Шибаева о своей школе, которую окончила в 1975 году, и общую фотографию наших учителей. Вспомнила то чудесное далекое школьное время, которое не забудется никогда.

Я пошла в первый класс в 1965 году. Добринская 8-летняя школа в это время еще располагалась рядом с железнодорожным вокзалом. Первых классов было три. Учителями нашего потока стали Прасковья Петровна Клокова, Мария Тихоновна Хмелева, Нина Ивановна Авдеева. Учащихся по классам было за 30 человек, подготовка у всех разная. Кто-то читал, писал, но многие ребята не умели ничего. К таким относилась и я лично. В школу меня отправили в 8 лет. Тетя, у которой я жила, была немолодая, неграмотная и не имела ничего, чтобы я пошла в школу как все: в 7 лет. Но было одно «но». С нами по соседству жила Мария Алексеевна Секачева. Она к тому времени была на пенсии, воспитывала внуков, но на умные, толковые советы по воспитанию не скупилась.

Именно она посоветовала тете не посылать меня в школу со своими ровесниками, так как были у меня проблемы с произношением некоторых звуков, да и логика мышления, видимо, оставляла желать лучшего. Тетя Марию Алексеевну очень уважала, слушала и следовала ее советам.

М.А. Секачева работала с 1922 года учителем начальных классов в школах нашего района. Ее муж был избачом, работал там, куда посылала партия. Ну, а жена ехала вместе с ним. Она учительствовала в школе с. Новопетровка, в Верхнематренской школе, в Мазейке, а завершила свои переводы работой в Добринской 7-летней школе в 1956 году. За добросовестный и безупречный труд была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Лично я благодарна ей за то, что она разобралась в моих проблемах, помогла советами, как их избежать. Я пошла в школу, всему научилась там благодаря нашим учителям, хорошо ее окончила, поступила в вуз. И в этом немалая заслуга этого неравнодушного человека.

И таких учителей по школам района было очень много. Позднее, когда я приехала работать в Тихвинскую среднюю школу, мне рассказывали об учителях начальных классов, которые учили ребят не один десяток лет. Это А.П. Белолипецкая, З.И. Полякова, Е.Н. Теплякова, А.А. Зайцева, А.Ф. Гордобина. Это они делали умные, толковые «заготовки» ребят, переходящих из начального звена в среднюю школу.

К нам после уроков часто приходили ребята пятиклассники, которые перед этим учились у нашей учительницы, и помогали ей заниматься с нами: писать элементы букв, цифр, читать первые слова по букварю.

Я не помню, сколько времени мы все писали в тетрадях вначале карандашом, тренировали пальцы для работы с чернильными ручками, но лично я оказалась такой «неумёхой», что карандаш был со мной до весны. Как только начинали учиться писать новую букву, я сидела после уроков так долго, что за мной, не выдержав, приходила тетя. Тут уж я, счастливая, что не надо больше сидеть в классе, шла с ней в школьный буфет (он находился в здании, где позднее было роно), и мне, за мои мучения в науке, покупали пончики, слаще которых нигде больше не продавали.

«СКУЧНЫХ» ПРЕДМЕТОВ НЕ БЫВАЕТ

Когда мы перешли в 5 класс, у нас появились новые учителя. Историю начинала преподавать Антонина Николаевна Акимова, а с 6 класса — А.А. Воробьева; русский язык и литературу — А.Т. Цинк, математику — Р.А. Секачева, биологию — М.Я. Рязанцева, рисование — Тимофей Данилович Мешков, пение — Г.Н. Зотова, физику — М.Я. Сенцова.

В параллельных классах работали Нина Ивановна Постникова, Зоя Николаевна Паринова, Нина Ивановна Ланских, Раиса Ивановна Рассаднева. На фотографии они почти все запечатлены. Здесь мы видим многих учителей начальных классов: Клавдию Сергеевну Буданцеву, Раису Николаевну Дурову, Веру Афанасьевну Матыцину, Марию Александровну Головину, Таисию Ивановну Коровину. Низкий им поклон за их непростой труд.

А сколько сделала для ребят, которые посещали ГПД (группу продленного дня), Галина Валентиновна Ермакова! Мы уважали и любили ее. Она не разрешала нам списывать письменные задания друг у друга на занятиях самоподготовки, растолковывала непонятное на уроке, требовала пересказы текстов, которые мы уже проходили…

Из 8 класса ушло очень много ребят: поехали поступать в техникумы, училища. Классы опустели почти наполовину. Пришли новые учителя, молодые, не похожие на наших старых педагогов. Это были Н.М. Ахлынина, В.М. Фонов, Л.Б. Пронина, Г.В. Чичуга, Н.Г. Кислицкий, И.М. Крутских, В.А. Шатов. Но азы математики, физики, географии, истории нам дали те учителя, за плечами которых были учительские техникумы. Они так объясняли материал своего предмета, что трудно было не понять, не запомнить его.

Когда я уже сама работала завучем в школе и посещала уроки своих коллег, я никогда не чувствовала себя на уроке потерянной, не понимающей, о чем идет речь. Мне странно было слышать, что математика — скучный, трудный предмет. У нас был замечательный учитель Раиса Алексеевна Секачева. Как понятно, доступно и умно могла она и объяснить, и растолковать новую тему. Да, были учебники с теорией, но живое объяснение нам было ближе. Я — гуманитарий по складу ума, но математику знала очень хорошо, и заслуга в этом, конечно же, была нашего учителя.

То же самое могу сказать и об уроках химии, у нас их вел Владимир Григорьевич Абанин. Когда позднее стали говорить, что химия очень интересная, но сложная наука, я долго не понимала, почему? Как понятно и интересно было на уроках нашего учителя!

Очень не любила я биологию, но классным руководителем у нас была Мария Яковлевна Рязанцева, и мне было стыдно не учить этот предмет. Мария Яковлевна очень хорошо знала свой предмет и давала его понятно, увлекательно, полагая, что азы биологии будут сопровождать нас до старости. И правда, все в жизни пригодилось: и ботаника, и анатомия.

Прошли годы. Многих учителей уже давно нет рядом с нами. И только с высоты прожитых лет понимаешь, какие это были люди, любившие свою профессию, свой предмет, который преподавали со всей ответственностью, увлеченностью. Любили ребятишек: степенных и шаловливых, тихонь и озорников, примерных и проказников, короче, разных. Ко всем старались подобрать свой ключик, влюбить в свой предмет, внушить ответственность за свои поступки, поведение, учебу. Учили любить своих родителей, уважать старших, дружить с одноклассниками, гордиться своей Родиной.

Мы с гордостью носили звание «октябренок», «пионер», «комсомолец». Нам некогда было скучать. Мы убирали свои классы, ухаживали за цветами. Ребята многое умели делать своими руками. Этому их тоже учили в школе на уроках труда (учителем работал А.И. Поляков).

РАЗГЛЯДЕТЬ В РЕБЕНКЕ ИСКОРКУ ТАЛАНТА

Работники детской библиотеки Т.Д. Думбадзе и Л.Д. Потапова были частыми гостями в нашей школе. Они проводили обзоры по новинкам детской литературы, викторины по прочитанным ранее книгам, готовили театрализованные представления по классическим произведениям. Активной их участницей была Людмила Свинцова. Уже с младших классов Люда играла свои роли в представлениях очень и очень убедительно, и мы с нетерпением ждали ее выступлений.

Все концертные программы проводились в спортзале, ребят собиралось много. Если номер был не совсем удачным, конечно, было немного шумно, но, когда выходила Людмила, становилось тихо. Даже когда, помню, она читала нам сказку К. Чуковского «Муха-цокотуха», стояла тишина, зрители боялись что-то пропустить, не услышать ее. Л. Свинцова после окончания школы выучилась на профессиональную актрису.

Да, она была очень талантлива, но ростки таланта увидели, взрастили в школьном коллективе. Это и учителя-словесники: Н.И. Ланских, А.Т. Цинк, и работники библиотеки, организатор внеклассной и внешкольной работы М.А. Кочеткова, классные руководители Н.И. Постникова и В.М. Фонов.

Мы окончили школу, получив хорошие, прочные знания. Я могу ошибиться по параллельным классам («а» и «в»), столько уже лет прошло, но скажу то, что вспомнила. Из 10 «а» класса 5 человек поступили в вузы. Из 10 «в» класса тоже 5 человек окончили институты. Ну, а из нашего класса поступили в вузы 9 человек. А сколько ребят получили профессии в техникумах и училищах!

Нас выучивали педагоги так, как это могли делать только учителя того времени. Они не считались со своим личным временем: занимались после уроков, находили и давали дополнительный материал для расширения нашего кругозора, готовили номера художественной самодеятельности, родительские собрания, посещали родителей на дому, советовали, как лучше нас воспитывать. И многим выпускникам школы они помогли определиться в выборе профессии. Разве можно все это забыть?

Заканчивая свои воспоминания-размышления о школе, я хочу сказать, что это не ностальгия по прошлому, нет, эта статья — благодарность учителям нашей Добринской школы №1 за их непростой труд. Я не сказала про некоторых учителей, которые не учили наш класс, но которых мы знали (их видим на фотографии). Это Логунов Виктор Павлович, Денисова Валентина Георгиевна, Минеева Анна Васильевна, Ярикова Евдокия Георгиевна, Голиков Виктор Федорович, супруги Макаровы.

Немного о себе.

Я после института по распределению проработала 33 года в Тихвинской средней школе, вела русский язык и литературу, сейчас на пенсии.

С уважением,

ТАРАСОВА Раиса Михайловна.