Общество

Благодарность за охрану труда

17 минут назад
Директор МБУК «Добринская ЦКС» Татьяна Николаевна Зацепина получила благодарственное письмо министерства социальной политики Липецкой области за лучшую организацию работы по охране труда.

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16 апреля в большом зале Правительства Липецкой области состоялся межрегиональный форум, посвященный Всемирному дню охраны труда «Современные тренды безопасности. Компетентность. Функциональность. Практичность». Более 200 компаний и организаций приняли участие в форуме. Среди его участников были представители Государственной инспекции труда, отделения СФР по Липецкой области, основные партнёры министерства социальной политики.

На пленарной сессии с приветственным словом к гостям и участникам обратился заместитель губернатора Липецкой области Курбатов Сергей Михайлович, который подчеркнул, что охрана труда — это вклад не только в благополучие работников, но и в процветание всей нашей экономики.

Походаева Елена Ивановна — заместитель министра социальной политики рассказала, как организована система государственного управления охраной труда в регионе, о новых проектах и сервисах.

В рамках форума наградили победителей и призеров областного конкурса «Лучшая корпоративная практика по охране труда» за высокие результаты, эффективную организацию работы по охране труда и профилактике производственного травматизма, активное участие в реализации государственной политики в области охраны труда на территории Липецкой области. Приятно отметить, что среди призеров — организация нашего района: МБУК «Добринская централизованная клубная система» в номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди организаций непроизводственной сферы» (с численностью работников менее 100 человек) отмечена благодарственным письмом Министерства социальной политики Липецкой области.

Также в рамках мероприятия участники получили знания на двух практических сессиях: «Переход на Единые типовые нормы: опыт и вызовы компаний в современных реалиях» и «Культура безопасности: аудит как старт для реальных изменений». Ознакомились с новыми моделями на выставке современных средств индивидуальной и коллективной защиты от ведущих отечественных производителей. Ярким событием форума стал fashion-показ спецодежды ООО «Липецк Восток-Сервис», а также зажигательный танец от ООО «Техноавиа — Липецк». Завершили работу форума викторина с вручением призов и деловое общение.

“Вопросы охраны труда, социальной защиты работников должны быть на первом плане во всех сферах производственной деятельности”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ольга КИКИНА, главный специалист-эксперт по охране труда администрации Добринского муниципального района.

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