Благодарность за помощь бойцам

На прошлой неделе главе Добринского округа Александру Пасынкову было вручено благодарственное письмо от командира одной из войсковой частей за активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность и оказание помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Награду передал Виктор Владимирович Флерко, сыновья которого Александр и Владимир проходят службу в этом подразделении.

Парни хотели лично вручить благодарность командира части руководителю муниципалитета, но, как рассказал Виктор Владимирович, находясь в краткосрочном отпуске, оба сына были срочно вызваны в расположение части.

Старший сын В.В. Флерко — Александр с марта прошлого года является участником специальной военной операции, добровольно подписавшим контракт. Такое решение он принял после одной из поездок к своему другу в госпиталь, несмотря на то что дома его ждут жена и двое детей. Младший сын — Владимир — врач по образованию, с первых дней служит в зоне СВО и сейчас является начальником медицинской службы.

— Очень приятно, — сказал Александр Николаевич, — получить такое признание военными нашей деятельности по помощи фронту. Но это заслуга всех жителей Добринского округа, руководителей и коллективов сельхозпредприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей. Все жители муниципалитета объединились, чтобы поддержать кто чем может наших бойцов в зоне СВО.

Помимо А.Н. Пасынкова, такие же благодарности получили гендиректор ООО «Гелиос», депутат Липецкого областного Совета депутатов Геннадий Крутских, руководители Грязинского Агрокомплекса Владимир Бобрешов и ООО «Восход» Александр Забровский.

“Очень здорово, что нам удалось объединить разрозненные общества, которые работали сами по себе, испытывали трудности с транспортом, помещениями для пошива, хранения гуманитарной помощи. Сегодня регион в едином порыве помогает фронту, нашим ребятам, которые исполняют свой долг перед Родиной. Эту работу обязательно продолжим. Вместе мы едины на передовой и в тылу”, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.