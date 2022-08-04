Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации завершило распределение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 1 трлн рублей. До 2025 года с использованием заемных средств в стране реализуют 960 объектов и мероприятий по возведению дорожной и инженерной инфраструктуры, социальных и рекреационных объектов.

«На сегодняшний день уже освоено 68,3 миллиарда рублей инфраструктурных бюджетных кредитных средств, что составляет 67,8% от всех доведенных на текущий момент», — сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Александр Ломакин.

В 2022-2023 годах объем заемного финансирования составляет 500 млрд рублей. Средства будут предоставлены в 81 субъект Российской Федерации, из которых доведено уже более 100 млрд рублей в 67 регионов. В число получателей входит и Липецкая область. Региону выделено 3,6 млрд рублей под три крупных проекта. В рамках одобренного лимита в Липецке предполагается строительство инженерных сетей и коммуникаций, дошкольных учреждений, поликлиники. В Ельце при комплексном развитии территории микрорайона «Черная слобода» построят объекты инженерной инфраструктуры, в микрорайоне «Северо-Восточный» в Усмани планируется строительство сетей водоснабжения, водоотведения, коммуникаций по электроснабжению, а также детского сада.

Работы, направленные на реализацию проектов, уже ведутся. Так, проектно-сметная документация на строительство инженерных сетей в Усмани уже прошла экспертизу. После проведения аукциона на поиск подрядчика специалисты приступят к выполнению данных работ. Готовы и проекты строительства трех детских садов – в Усмани, а также микрорайонах Университетский и Звездный в Липецке. На данный момент они проходят экспертизу, после чего также будут объявлены торги на поиск подрядчиков, которые возведут объекты.

Детский садик в Усмани будет рассчитан на 200 малышей, в микрорайонах Университетский и Звездный в Липецке – на 224 и 350 мест соответственно. В зданиях расположат группы для ребят в возрасте от 1,5 до 7 лет, медицинские блоки, прачечные, пищеблоки, вспомогательные и технические помещения. Ожидается, что работы по возведению дошкольных образовательных учреждений будут завершены в конце 2023 года.