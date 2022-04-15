Прокуратура Липецкой области координирует работу правоохранительных органов региона по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений коррупционной направленности.
Так, в 1 квартале 2022 г. правоохранительными органами области выявлено 92 преступления коррупционной направленности (1 квартал 2021 г.- 57).
Принимаемые меры, в первую очередь, направлены на активизацию работы по выявлению фактов взяточничества.
В результате с 57 до 92 возросло количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности.
На 66,6% (с 33 до 55) увеличилось количество выявленных преступлений в сфере взяточничества.
Доля взяточничества в структуре коррупционной преступности составляет 59,8%.
Противодействие коррупционным проявлениям является – приоритетным направлением в деятельности прокуратуры области.