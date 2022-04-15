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Прокуратура Липецкой области координирует работу правоохранительных органов региона по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений коррупционной направленности.

Так, в 1 квартале 2022 г. правоохранительными органами области выявлено 92 преступления коррупционной направленности (1 квартал 2021 г.- 57).

Принимаемые меры, в первую очередь, направлены на активизацию работы по выявлению фактов взяточничества.

В результате с 57 до 92 возросло количество зарегистрированных преступлений коррупционной направленности.

На 66,6% (с 33 до 55) увеличилось количество выявленных преступлений в сфере взяточничества.

Доля взяточничества в структуре коррупционной преступности составляет 59,8%.

Противодействие коррупционным проявлениям является – приоритетным направлением в деятельности прокуратуры области.