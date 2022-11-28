Заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин в рамках рабочей поездки посетил Мариуполь и Володарский район ДНР. Вместе с представителями профильных ведомств он оценил темпы ремонтно-строительных работ на освобожденных территориях.

Только в Мариуполе при координации Минстроя России липецкие специалисты восстанавливают 25 многоквартирных домов. Более 400 человек ремонтируют крыши, системы теплоснабжения, меняют окна и двери. Особое внимание уделяют подготовке к осенне-зимнему периоду. На 17 домах уже закрыт тепловой контур, также на большинстве объектов практически завершен ремонт крыш. Работы проводятся за счёт средств федерального бюджета. Завершить их планируют до Нового года, чтобы более тысячи семей встретили праздник в тёплых квартирах.

Восстанавливают строители и объекты соцкультбыта – школу, детский сад и лицей, в котором ранее учились более 500 человек. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы первого сентября 2023 года учреждение вновь открыло свои двери. Уже отремонтировали систему теплоснабжения, заменили окна и двери, завершают кровельные работы.

«Подготовка жилищного фонда и социальных объектов к зиме – первоочередная задача. Наши специалисты сделают всё необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения», – подчёркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Продолжают специалисты Липецкой области оказывать помощь и в восстановлении Володарского района. Уже сданы четыре объекта водоснабжения и четыре школы. До конца года ещё необходимо отремонтировать 28 объектов теплоснабжения, 24 из них уже введены в строй. Ход работ, а также планы по дальнейшему восстановлению населённых пунктов Роман Петрухин обсудил с главой района Сергеем Юзвинкевичем.

«Липецкими специалистами выполнен большой фронт работ, однако на этом останавливаться не планируем. Продолжим и дальше оказывать всю необходимую помощь подшефному для нашей области району», – отметил Роман Петрухин.