На сумму почти в 300 тысяч рублей оказал спонсорскую помощь Верхнематренской сельской администрации местный индивидуальный предприниматель Сергей Литвинов.

— Сергей Алексеевич, — говорит глава поселения Наталия Жаворонкова, — постоянный наш помощник, он активно участвует в общественной жизни своей малой родины. Ранее он приобретал спортивное оборудование, жалюзи для Дома культуры. При его помощи была изготовлена и установлена мемориальная доска на стеле Герою Советского Союза В.С. Путилину в Приозерном.

В деревне Новой для жителей улицы Садовой была пробурена скважина и оборудована колонка. Перед морозами она была утеплена. Помог он и с покупкой жалюзи для офиса врачебной практики в Верхней Матренке. Мы очень ему благодарны за эту помощь.

Одним из последних приобретений Сергея Литвинова для сельской администрации стала покупка 77-ми светодиодных светильников на сумму в 200 тысяч рублей. В скором времени их установят на центральной усадьбе.