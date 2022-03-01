В плане городских дорожных ремонтов 2022 года, которые проведут на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги», — 35 улиц Липецка, Ельца и Грязей. Среди них – как дороги на окраинах и в частном секторе, так и центральные магистрали, на которых расположено много учреждений образования и здравоохранения.

Так, в Ельце самый крупный дорожный проект, который завершится в этом году – капремонт улицы Коммунаров. На ней расположены и достопримечательности, и десятки организаций, в том числе – Елецкий государственный университет, стадион «Труд» и городская больница №1. На улице Вермишева, которую отремонтируют в этом году – школа №23 и техникум железнодорожного транспорта, на улице Горького – школа №19.

В Липецке в этом году завершат реконструкцию ул. 50 лет НЛМК, где расположена 27-я школа. Обновится покрытие проезжей части и тротуаров на ул. Плеханова, которая ведет, в числе прочего, к лицею №44. По улице Ушинского, которая также в перечне объектов нацпроекта, горожане добираются в 3-ю городскую больницу, к стадиону Сокол и к лицею №3.

В Грязях будут ремонтировать ул. Гагарина, которая проходит мимо бассейна «Дельфин».

Всего в агломерации по нацпроекту в этом году планируется привести в нормативное состояние 40 км автодорог.