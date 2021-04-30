В Липецкой области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» к осени в порядок приведут более 460 километров дорог. На это выделено 4 миллиарда 859 миллионов рублей. В этом году в списке участков ремонта – 61 объект, техника вышла уже на десять. Посмотреть на старт больших дорожных работ 28 апреля поехали журналисты и представители общественных организаций: ОНФ и проекта «Безопасные дороги».

– Дороги для ремонта выбираются с учетом их технического состояния. Один из показателей по выполнению национального проекта «Безопасные качественные дороги» – доля дорог, соответствующих нормативным показателям. Ежегодно по всем трассам проезжает дорожная лаборатория, которая снимает показатели ровности, дефектности, колейности. И с учетом технического состояния дорог составлен план ремонтов до 2024 года, – рассказал заместитель начальника областного управления дорог и транспорта Александр Лыткин.

В числе первых объектов 2021 года – 24-километровый участок Воскресеновское-Ивановка-Березовка-Данков в Данковском районе. Эта дорога ведет к М4 и считается самым коротким маршрутом на Москву.

– От границы Тульской области до Данкова 49-километровый участок шоссе капитально не ремонтировали 15 лет, и дорога сегодня не в лучшем состоянии. В этом году мы заменим 24 км асфальта, в следующем – ещё 10,5 км, а через три года сделаем короткую дорогу в Москву самой привлекательной для автомобилистов, – рассказал руководитель данковского подразделения «Липецкдоравтоцентра» Николай Пушкарёв.

Стоимость ремонта составляет 292,2 миллиона рублей. Сейчас здесь укладывают выравнивающий слой асфальта, покрытие будет двухслойным. Дорога важна еще и потому, что рядом с ней располагаются сразу два крупных туристических объекта: Шуховская башня в Полибино и белокаменный храм Дмитрия Солунского в Березовке, который считается архитектурной жемчужиной региона. Он построен в конце XIX века в память воинов, погибших на Куликовом поле.

В апреле, с наступлением благоприятной погоды, продолжилась и реконструкция 82-километровой трассы Липецк-Данков – основной магистрали в регионе на коротком пути в Москву.

Работы здесь ведутся с 2013 года на различных участках, но полностью завершатся они только к 2030 году. Сейчас до нормативов 2 технической категории доводят 2 участка дороги – 4 км в районе Новой Деревни и 2 км – у Сухой Лубны. При реконструкции дорожники разбирают старое шоссе и, фактически, прокладывают новое – с заменой дорожного основания, расширением рядов движения и асфальтированных обочин, обустройством переходно-скоростных полос в местах примыкания второстепенных дорог и вблизи населённых пунктов.

– Если раньше ширина шоссе была всего 6 метров, то теперь – 7 метров, плюс по асфальтированному метру обочины с каждой стороны, не считая двух метров грунтовки, – рассказал замдиректора стройфирмы «Аркс-7» Сергей Агофонов.

Заторов из-за дорожных работ нет. Прежде чем разобрать старое шоссе, строители параллельно ему прокладывают временные дороги, по которым транспорт движется без остановки.

Ремонтные работы на региональных дорогах завершат к концу октября. Срок гарантии на них составляет 4 года. Дорожное агентство Липецкой области каждую весну проводит комиссионный осмотр объектов нацпроекта прошлых лет. Если находятся гарантийные дефекты – подрядчик получает предписание и устраняет недостатки за свой счет. К работе по контролю качества будут привлекать и общественников.