Завершены работы на объектах нацпроекта – 2022. В этом году, благодаря «Безопасным качественным дорогам», отремонтировано 320 км трасс регионального значения, а также более 40 км уличной сети Липецка, Ельца и Грязей. На объектах уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, заменено ограждение, отремонтированы водопропускные трубы, обустроены остановочные площадки и съезды, в городах – приведены в порядок пешеходные зоны.

«При составлении плана работ учитывались разные факторы: степень износа дороги, обращения жителей, но главное – востребованность и загруженность направления. Первоочередная задача дорожников – привести в нормативное состояние так называемую опорную сеть дорог региона. Немаловажный довод – и наличие социальных объектов, доступность которых может улучшить нацпроект», — отмечает директор Дорожного агентства Липецкой области Антон Кононович.

Рекордсменом по количеству и протяженности объектов БКД стал Лебедянский район: там обновили 52,5 км межмуниципальных трасс, в том числе – 27 км дороги Лебедянь – Большой Верх — Яблонево. Она идет через знаменитые лебедянские яблоневые сады. А в поселке совхоза «Агроном» обновленный участок дороги проходит возле школы, где учится 350 детей из 6 окрестных посёлков. Ровной сделали дорогу и для школьников с. Знаменское, через которое проходит трасса Лев Толстой – Данков.

На трассе Чаплыгин – Лев Толстой приведен в нормативное состояние участок, ведущий, в том числе, к недавно построенному офису врачей общей практики в с. Кривополянье. На автодороге Липецк – Октябрьское – Усмань отремонтирован 20- километровый отрезок, проходящий через с. Никольское. Помимо жителей села, дорога стала комфортнее для сотен посетителей одноименного спортивно-туристического комплекса, расположенного там.

Всего, благодаря «Безопасным качественным дорогам», в 2022 году отремонтировано 45 объектов на региональных дорогах. На это потрачено более 3 млрд рублей.

В следующем году по нацпроекту в Липецкой области планируется отремонтировать 240 км региональных трасс – на этот объем контракты уже заключены. Работы начнутся, как только установится благоприятная погода.