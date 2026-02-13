Благодаря новому закону пенсии выросли у 1000 жительниц Липецкой области с пятью и более детьми

С 1 января 2026 года вступил в силу новый закон, расширяющий пенсионные права многодетных матерей: теперь время ухода за пятым и последующими детьми до достижения ими полутора лет засчитывается в стаж без ограничений, тогда как ранее учитывался уход максимум за четырьмя детьми — не более шести лет в общей сложности.

Важно, что новые правила распространяются не только на женщин, которые только собираются выходить на пенсию, но и на тех, кто уже является получателем пенсионных выплат. Для реализации этих изменений Отделение СФР по Липецкой области организовало в декабре 2025 года специальный прием заявлений о перерасчете, в результате чего 1042 жительницы региона, имеющие пять и более детей, уже получили январские пенсии в новом, повышенном размере.

Речь идет о так называемых нестраховых периодах: за полтора года ухода за первым ребенком начисляется 2,7 индивидуального пенсионного коэффициента, за вторым — 5,4, а за третьим, четвертым, а теперь и за пятым с последующими детьми — по 8,1 коэффициента. Тем женщинам, которые выйдут на пенсию после 1 января 2026 года, обращаться с заявлением не нужно — все периоды будут засчитаны автоматически.

В СФР Липецкой области напомнили, что для выхода на страховую пенсию необходимо иметь 15 лет стажа и не менее 30 пенсионных коэффициентов, при этом многодетные мамы пользуются правом досрочного выхода: родившие троих детей могут уйти на пенсию в 57 лет, четверых — в 56 лет, а мамы, воспитавшие пятерых и более детей, получают это право уже в 50 лет. По всем вопросам проконсультируют по телефону: 8(800)100-00-01. Горячая линия работает с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу — с 8:30 до 16:30.