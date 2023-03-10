Читайте нас в

Наличие современного автотранспорта помогает врачам медицинских организаций региона повышать качество и доступность оказания медицинской помощи населению Липецкой области.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» на службу в Усманскую центральную районную больницу поступили 5 автомобилей отечественного производства общей стоимостью более 3,9 млн. рублей.

Новый автотранспорт сменил старые машины, которые служили медицинскому учреждению больше 11 лет.

За год сотрудники Усманской центральной районной больницы совершают около 20 тыс. вызовов к больным пациентам, большинство из которых проживает в отдаленных и малонаселенных пунктах Усманского района.

Автомобили марки «Лада Гранта» и «Лада Тревел» уже используются в отделениях общей врачебной практики (семейной медицины).

Машины доставляют медицинских работников на дом к пациентам на первичные приемы, на патронаж к больным с хроническими заболеваниями и к людям старшего возраста.

На этих автомобиляхв подразделения Усманской центральной районной больницы и медицинские организации региона планируют перевозить около 4 тыс. пациентов в год.

В данный момент Усманская центральная районная больница обслуживает более 48,5 тыс. человек, из которых порядка 9 тыс. — дети.

За 4 года по различным программам в Липецкую область поступило 169 машин, из которых 73 – автомобили скорой медицинской помощи.

В 2023 году в регион поступило 51 транспортное средство, из которых 9 – автомобили скорой медицинской помощи. Кроме того ожидается поставка еще 14 машин.