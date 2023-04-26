В рамках проекта модернизации первичного звена здравоохранения в Липецкой области предусмотрены мероприятия по устранению дефицита кадров.

Благодаря ряду эффективных мер по поддержке врачей, инициированных губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым, штат сельских поликлиник региона неуклонно пополняется востребованными специалистами.

Так, только в конце прошлого года в Добринскую районную больницу трудоустроились сразу два иногородних доктора.

Терапевт Вера Попова родом из Добринки, она медик уже в третьем поколении. После окончания престижного медицинского ВУЗа несколько лет жила и работала в Санкт-Петербурге. Весомым аргументом переезда в Липецкую область стала губернаторская поддержка. Врач — участница сразу двух программ: «Земский доктор» и «Губернаторские полтора миллиона». А недавно специалист получила ключи от построенного в с. Добринка дома. Таким образом, в районе закрепляют на селе специалистов сферы здравоохранения. Через 15 лет ведомственное жилье может перейти в собственность врача. Пока семья живет в нем по договору социального найма. А коллеги и пациенты Веры Поповой уже смогли оценить ее профессионализм.

Хирург из Воронежа Владимир Васильев, стал участником программы «Земский доктор» и тоже получил ключи от благоустроенного дома со всеми удобствами в п. Плавица.

Кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, имеющий более двадцати научных работ и воспитавший целую плеяду молодых хирургов, Владимир Васильев успешно влился в коллектив стационара хирургического отделения Добринской районной больницы. На его счету уже есть спасенные жизни добринцев, поступивших в отделение в тяжелом состоянии.

«Ранее благодаря программе «Губернаторский миллион» в нашем районе удалось закрыть несколько вакансий врачей, — рассказала главный врач Добринской районной больницы Лилия Самошина. — Благодаря региональной и федеральной программам в районной поликлинике трудятся терапевты Мария Захарова и Юлия Султанбекова. Врач общей практики Елена Афиногенова ведет прием в с. Верхняя Матренка».

Липецкая область в числе первых в стране, где решили материально стимулировать работников здравоохранения на переезд в сельскую местность. Чтобы регион в этом направлении был более привлекателен для врачей дефицитных специальностей, губернатор — Игорь Георгиевич Артамонов постоянно ищет новые способы поддержки медиков. Например, с 2022 года «Губернаторский миллион» превратился в «полтора миллиона», а в прошлом году в 5 раз увеличились стипендии для студентов Липецкой области, обучающихся в медицинских ВУЗах России по целевым направлениям.