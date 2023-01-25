На совещании Президента России с членами Правительства РФ министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин выступил с докладом о модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства.

Он отметил, что ключевой задачей для отрасли в 2023 году является модернизация коммунальной инфраструктуры. Комплекс коммунальных объектов включает почти 1 млн километров инженерных сетей. Сегодня более 42% линейных объектов нуждается или в замене, или в капремонте. Для решения этого вопроса, Минстроем России сформирована программа модернизации коммунальной инфраструктуры, в декабре утверждены правила ее реализации. Ключевыми целями определены: увеличение численности населения, для которого улучшается качество коммунальных услуг, увеличение заменяемости инженерных сетей и снижение аварийности коммунальной инфраструктуры.

Для получения финансирования регионы утверждают свои программы модернизации, обеспечив их синхронизацию с планами по капремонту многоквартирных домов, мероприятиями по благоустройству, ремонту, комплексному развитию территорий и развитию транспортных систем. «В целом программа 2023-2024 года предусматривает обеспечение замены не менее восьми тысяч километров инженерных сетей и более 100 объектов. И предполагает снизить аварийность коммунальной инфраструктуры и улучшить качество услуг для трёх миллионов человек. Здесь хотелось бы отметить, что комплексный эффект программы будет значительно выше за счет системной интеграции с имеющимися бюджетными и внебюджетными инструментами», – подчеркнул Ирек Файзуллин.

Он отметил, что примером комплексной модернизации является Липецкая область. В рамках новой программы в 2023-2024 годах в регионе планируется модернизация 139 километров сетей. Также по федеральному проекту «Чистая вода» в Липецкой области в 2023 году запланирована модернизация трех объектов водоснабжения – в Липецке, в поселке Маяк Елецкого района и в селе Куликово Усманского района. Кроме того, за счет инфраструктурных бюджетных кредитов в регионе реализуется шесть объектов инженерно-коммунального хозяйства. Комплекс этих мероприятий к концу 2024 года позволит улучшить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг для 120 тысяч жителей области.

«Предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг – один из главных факторов создания комфортных условий для жизни. Поэтому Липецкая область ведёт работу в данном направлении как в рамках нацпроекта, так и благодаря реализации ряда других программ», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.