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Сотрудники Воловского районного отделения судебных приставов УФССП России по Липецкой области взыскали с пищевого комбината задолженность по заработной плате в пользу 17 работников.

Работодатель перестал осуществлять оплату труда в полном объеме. Судебное решение было вынесено по иску прокуратуры, которая встала на защиту прав работников предприятия. Соответствующие исполнительные производства на общую сумму 239 тысяч рублей были возбуждены сотрудниками Воловского районного отделения судебных приставов Управления.

Судебный пристав-исполнитель уведомил руководство комбината о возбуждении исполнительных производств, а также предупредил о вынесении постановления о взыскании исполнительского сбора в случае неисполнения судебного решения в пятидневный срок для добровольного погашения задолженности.

В результате руководство предприятия выполнило свои долговые обязательства. Судебным приставом-исполнителем вынесены постановления об окончании исолнительных производств. Решение суда исполнено, а нарушенные права работников восстановлены.