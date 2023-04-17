На комитете Липецкого облсовета по законодательству и правовым вопросам парламентарии заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Липецкой области за 2022 год. Эту должность с 2019 года занимает Ираида Тихонова.

В 2022 году структура работы Уполномоченного по правам человека серьёзно изменилась. Своё влияние оказали внешнеполитические процессы, происходившие на территории ДНР, ЛНР и Украины, начало специальной военной операции и объявление частичной мобилизации в России. К Уполномоченному по правам человека поступило 1009 обращений граждан, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

По-прежнему значительная их часть касалась вопросов медицины, ЖКХ, пенсионного и социального обеспечения, благоустройства. Искали защиту у омбудсмена и осужденные (6% от общего числа обращений).

К ним добавились обращения от граждан, прибывших из ДНР, ЛНР и Украины. Они касались вопросов получения гражданства России, оказания мер социальной поддержки, восстановления документов, помощи в трудоустройстве. Как отмечено в докладе, Липецкая область приняла около 7 тысяч вынужденных переселенцев, половина из них осталась проживать в регионе.

Другая большая группа обращений касалась проведения частичной мобилизации. Частая жалоба – отсутствие медицинского осмотра перед отправкой в учебные воинские части. Категория годности к военной службе у ряда липчан определялась десятки лет назад, состояние здоровья за это время ухудшилось. Благодаря вмешательству липецкого омбудсмена удалось исправить ошибки военкомов и вернуть не подлежащих мобилизации двух многодетных отцов, двух имевших бронь работников предприятий, а также липчанина с серьёзным заболеванием.

Председатель комитета по законодательству облсовета Владимир Сериков поинтересовался ролью Уполномоченного в вопросах возращения военнопленных.

– Мы выстроили взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Минобороны России. Некоторые вопросы передаём на федеральный уровень, большую помощь нам оказывает Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Совместными усилиями удалось освободить из плена 8 липчан, – рассказала депутатам Ираида Тихонова.

Полностью доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Липецкой области за 2022 год представлен на сайте облсовета в рубрике «Законодательная деятельность» — раздел «Законопроекты».