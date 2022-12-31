В Липецкой области завершилась благотворительная акция #МойБизнесПомогает «Ёлка желаний». За две недели удалось собрать 92 подарка для детей-инвалидов из малоимущих семей региона.

Акция проходила в центрах «Мой бизнес» в Липецке и Ельце. Во фронт-офисах стояли Волшебные ёлки, а на них – шарики с пожеланиями детей. Каждый день в центры приходили предприниматели и представители компаний, сотрудники инфраструктуры поддержки бизнеса, правительства Липецкой области и администрации города Ельца. Они снимали шары с загаданными сюрпризами и возвращались с подарками.

Дети, для которых была организована благотворительная акция, загадали развивающие игрушки, конструкторы, рюкзачки со сладостями, а также сертификаты на коррекционные занятия с дефектологами и в спортивные секции. Все подарки были получены 29 декабря. К кому-то с поздравлениями приехал Дед Мороз со Снегурочкой, а кто-то сам пришёл в центр «Мой бизнес», чтобы забрать свои новогодние сюрпризы.

Центр «Мой бизнес» Липецкой области благодарит всех, кто принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний» и поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством.