В поле индивидуального предпринимателя из Талицкого Чамлыка Александра Жданова стало местом проведения первого в России благотворительного агрозабега. Организаторы мероприятия — ООО «Агрономы Черноземья» и «Овощной Союз».

Для участия в агрозабеге зарегистрировались почти 150 любителей активного образа жизни.

Это люди, работающие в сфере сельского хозяйства. Забег был рассчитан как на подготовленных спортсменов, так и на любителей. Для этого было подготовлено два маршрута длиною 5 и 10 км. Мероприятие проходило при поддержке Министерства сельского хозяйства.

За победу в забеге вручались благодарственные письма, подарки и денежные призы. Все собранные средства (а агрозабег был платным) направят в пострадавшие районы Белгородской области.