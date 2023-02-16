Поддержку военнослужащим в зоне специальной военной операции окажут участники благотворительного аукциона, который состоится 24 февраля в 15.30 в Доме музыки в Липецке. Будут выставлены работы членов Союза художников России Татьяны Жебылевой, Петра Карасёва, Петра Космакова, Анны Кушнаревой, Светланы Пастуховой и ее учеников, художника Ксении Коломацкой, а также произведения из частных липецких коллекций.

«Гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции собирают и отправляют жители всех городов и районов Липецкой области вместе с волонтерами и областным штабом общественной поддержки «Своих не бросаем», – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.

Собранные на аукционе средства в присутствии участников и зрителей будут переданы хозяйке ателье «Добрыня» из Добровского района Светлане Дегтяревой. Как сообщили организаторы, Светлана, ее коллеги, а также неравнодушные добровцы ежедневно с сентября 2022 года бесплатно после работы шьют необходимые для наших солдат вещи и передают их волонтерам для отправки в зону СВО.

«Вне зависимости от доходов и социального статуса каждый вносит посильную лепту в общее дело Победы, – поделилась Светлана Дегтярева. – Кто-то приносит теплые вещи, кто-то перечисляет денежные средства на закупку ткани или пряжи для наших швей-волонтеров, которые шьют балаклавы и спальные мешки, или для наших серебряных волонтеров, которые вяжут носки. Спасибо, что Дом музыки проявил инициативу, которую поддержали художники и жители областного центра. Нам и нашим ребятам в зоне специальной военной операции и в госпиталях эта помощь очень нужна».