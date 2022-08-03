Общероссийский народный фронт запустил портал «Всё для победы» и организовал благотворительный фонд для сбора средств в поддержку воинских подразделений Луганской и Донецкой Народных Республик. Поддержать бойцов народной милиции, вооружённых сил и мирных жителей теперь может каждый.

Чтобы им помочь пользователи портала могут воспользоваться QR-кодом для перевода средств, также доступны различные платёжные системы. К сбору денег и вещей могут подключиться не только граждане, но и юридические лица, в том числе крупные компании. Как отмечают организаторы, безопасность и прозрачность платежей, целевой характер сборов под строгим контролем. Помощь направляется только адресно силовым подразделениям ЛНР и ДНР.

Гуманитарную помощь можно принести в региональное отделение народного фронта по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.7, офисы 338 и 339. Актуальный список необходимых вещей доступен в разделе «вопросы-ответы». Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (4742) 28-68-91, 28-87-41.