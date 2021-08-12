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Благотворительный легкоатлетический фестиваль пройдёт в Липецке в День физкультурника

6 часов назад
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День физкультурника липчане отметят зарядкой на свежем воздухе и легкоатлетическими соревнованиями. Благотворительный семейный фестиваль состоится в областном центре 15 августа.

В 10:00 на стадионе «Металлург» проведут зарядку. Затем начнутся соревнования по шести дисциплинам у взрослых и троеборью у детей. Предварительно необходимо зарегистрироваться по ссылке. Можно выбрать сразу несколько дисциплин. Количество мест ограничено.

Все участники получат памятные медали, а победители и призёры – подарки от спонсоров и партнёров. Участие бесплатное, в качестве стартового взноса можно принести корм приюту для бездомных животных.

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