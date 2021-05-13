Академик Российской академии художеств Сергей Ладошин (Сергей Дас) будет учить липецких детей-сирот и ребят с ограничениями здоровья выражать свои чувства и эмоции с помощью кисти и красок. Благотворительный проект «Дети солнца» в Липецкой области организован региональным управлением образования и науки, ПАО Сбербанк и Российским фондом мира. До конца мая мастер-классы пройдут в пяти коррекционных учебных заведениях.

«Более 60 юных липчан примут участие в этом проекте. И это не только психолого-педагогическая поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но и эффективная практика социализации. Такая арт-терапия пойдет ребятам только на пользу», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Первое занятие Сергей Ладошин провел накануне в Центре непрерывного образования обучающихся «Траектория». Он рассказывал детям об искусстве, известных художниках, объяснял им свою уникальную методику работы – живопись эмоционального танца. Идея подчеркнута из арт-терапии, когда искусство служит выходом энергии – положительной или отрицательной. С каждым ребенком художник рисовал картины на свободную тему. Маленький творец мог выразить сокровенные мечты и желания, рассказать свою уникальную историю. «Дети – самые гениальные творцы. У них естественное чувство свободы и красоты. Я предлагал ребятам «станцевать» на картине, выразить себя. Многому научился у них как художник и человек», – рассказал Сергей Ладошин.

Впервые благотворительный арт-проект был успешно реализован в Орловской области. В его рамках было проведено 20 мастер-классов в 11 детских учреждениях, создано 92 картины. Лучшие произведения юных художников были представлены на благотворительном аукционе, а вырученные средства направлены на развитие материально-технической базы детских домов, в которых ребята учатся. В этом году мастер-классы пройдут в семи регионах.

«И детям, и взрослым, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пожилым и одиноким, людям с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным и многодетным семьям нужна помощь и власти, и общества, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими мерами – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе».