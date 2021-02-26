Благотворительный творческий вечер российского актера театра и кино, телеведущего, театрального педагога, Заслуженного артиста России Александра Олешко состоялся накануне в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. Организаторами праздничного представления выступили Липецкая торгово-промышленная палата при содействии бизнес-сообщества региона и Липецкое отделение Российского военно-исторического общества.

На концерт были приглашены представители ветеранских организаций, участники Великой Отечественной и других войн, труженики тыла, общественники, участники поисковых отрядов, работники учреждений культуры, молодежных организаций и многие другие. Особыми гостями стали врачи, которые ежедневно вступают в борьбу за жизнь и здоровье людей.

В программу «Весточка» Александр Олешко включил песни военных и мирных лет, популярные произведения советских композиторов, посвятив ее Дню защитника Отечества и юбилею Великой Победы. Открыли вечер липецкие актеры фрагментом спектакля «Соловьиная ночь» по пьесе писателя-фронтовика Валентина Ежова.

«Мой творческий вечер «Весточка» продолжает тему празднования 75-летия Великой Победы, – рассказал Александр Олешко. – Я считаю, что через интерес ко мне зрители XXI века, особенно дети, обязательно должны узнать о беспримерном подвиге советского солдата, о подвиге, у которого нет срока давности, нет национальности. Они должны знать, что есть люди, которые гордятся своей страной, гордятся подвигами ветеранов Великой Отечественной войны. Для меня эти темы – святые. И песни я подбирал по зову сердца».

Праздничное настроение зрителям также создавали музыкальные произведения в исполнении Липецкого симфонического оркестра под управлением Константина Баркова. В фойе учащиеся детской художественной школы №2 имени В.И.Сурикова работали над рисунками военной тематики.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – подчеркивает руководитель области.