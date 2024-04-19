Благоустроенная набережная с несколькими зонами отдыха появилась в Усмани. Работы здесь проводились по национальному проекту «Жилье и городская среда». И теперь на берегу реки можно не только прогуляться, но и позаниматься спортом, отдохнуть в гамаках, покататься на велосипедах. Здесь же оборудованы зоны барбекю, лодочный причал и детская площадка. На набережную провели освещение, всю территорию озеленили, установили лавочки, качели, лежаки. Стоимость работ составила более 116,5 млн рублей.

Что должно появиться в обновленном пространстве, решали сами усманцы. Они активно обсуждали в социальных сетях и во время встреч с разработчиками проекта, какой должна стать набережная реки.

Реализовать все пожелания удалось благодаря победе проекта благоустройства в 2022 году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Он включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2018 года.

«Радостно видеть, как преображаются наш регион. Как появляются новые места отдыха в районах. Каждый год мы открываем несколько таких точек притяжения, где приятно прогуляться, заняться спортом, провести время с семьей. Отрадно, что учитываются и пожелания жителей, и они потом видят воплощение в жизнь своих просьб. Будем и дальше работать в этом направлении», — подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.