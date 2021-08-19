Левый берег Дона стал одним из любимейших мест отдыха у жителей Данкова. Еще пару лет назад здесь было пустующее место с зарослями диких растений. Но в этом году Богословская набережная, которая называется так в честь древнего храма, расположенного неподалеку, полностью преобразилась.

То, что это место обязательно будет благоустроено, обещал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов, когда избирался на пост главы региона. Так и случилось. «Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе. Проделана большая работа и много еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы качество жизни населения Липецкой области улучшалось», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Территория для отдыха состоит из несколько пространств. Неподалеку от моста появилась трехъярусная зона с амфитеатром, сценой и площадками. Когда снимут коронавирусные ограничения, здесь будут проводить различные мероприятия, фестивали. В павильонах местные предприниматели смогут продавать сувениры, продукты питания, а умельцы проводить мастер-классы. На верхней площадке можно потанцевать, посмотреть кино, послушать лекции. Третий ярус отвели для спокойного отдыха и занятий йогой.

В этом же месте начинаются велосипедный, лыжный и пешеходный маршруты. Накататься и нагуляться можно вдоволь. Протяженность набережной составляет около двух километров. Дорожка для катания на роликах и велосипедах пролегает вдоль реки. Спортсмены и любители пеших прогулок предпочитают добираться по ней до самой плотины, откуда открывается живописный вид на Дон. По пути можно отдохнуть на удобных скамейках. На берегу обустроили смотровую площадку, где собираются рыбаки и любители фотосессий.

А еще на Богословской набережной этим летом открылся детский городок, который обустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общая стоимость работ по благоустройству набережной составила 79 миллионов рублей. 45 миллионов из них – федеральные средства.