Территория возле авиацентра имени В.П. Чкалова в Липецке преобразится к следующему году благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

Работы уже начались. Специалисты прокладывают кабель электроснабжения, чтобы потом сделать современное освещение. Если позволят погодные условия, в этом году будут установлены световые опоры. На втором этапе благоустройства на месте натоптанных горожанами тропинок заасфальтируют пешеходные дорожки, устроят водоотводной лоток и дренажный колодец, проведут озеленение, посеют газон.

«Это общественное пространство находится в центре города рядом со знаковыми достопримечательностями: памятником героям-летчикам, авиацентром, кукольным театром, парком «Быханов сад». После преображения оно прекрасно дополнит микрорайон», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.