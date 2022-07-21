Масштабная реконструкция главной площади в селе Доброе завершилась. Работы выполнили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» , они длились пять этапов.

В рамках первого этапа реконструкции пространство стало пешеходной зоной. Асфальт заменили тротуарной плиткой, по всему периметру пространства сделали дополнительное озеленение, установили малые архитектурные формы и современные светильники. Перед ЗАГСом оборудовали арт-площадку для молодоженов, уличную сцену оснастили подсветкой и оборудованием, необходимым для подключения концертной аппаратуры. Дальнейший этап реконструкции преобразил улицу Интернациональную, которая является продолжением площади.

«Жизнь меняется. В каждом районе сегодня происходит что-то подобное. Появляются новые общественные пространства, благоустройство которых согласовывается с людьми. Надеюсь, что эта площадь станет одним из любимых мест жителей Доброго», — считает губернатор Игорь Артамонов.

Пятый этап реконструкции предполагал устройство тротуаров и дорожных проездов, высадку газона и обновление стелы на въезде в село – теперь она выполнена из натурального камня.