По результатам торгов определены подрядчики, которые благоустроят девять городских пространств в Липецке. Это сквер и площадь Константиновой, пляж НЛМК, пешеходные зоны в районе пересечения улиц Желябова и Ленина, домов №1 по улице Зегеля и №3 по площади Соборная, №22 по улице 8 Марта, а также скверы Героев Чернобыля, Маркова и возле дома №73 по улице Космонавтов.

В сквере Маркова, площадь которого более 43 тысяч квадратных метров, оборудуют освещение и видеонаблюдение, заасфальтируют пешеходные дорожки, уложат тротуарную плитку, отремонтируют парковку.

Ещё один крупный объект этого года – пляж НЛМК. Здесь обновят песок, расчистят береговую линию, оборудуют освещение и видеонаблюдение.

На остальных пространствах специалистам предстоит отремонтировать покрытие пешеходных дорожек и посеять газон. Кроме того, в сквере Героев Чернобыля рабочие высадят кустарники, установят светильники, в сквере Константиновой и на одноимённой площади – обустроят освещение, отремонтируют фонтан и его подпорные стенки. Подрядчик облицует чашу водного комплекса искусственным камнем и проложит гидроизоляцию.

Преображение девяти городских территорий станет возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Напомним, за их преображение в прошлом году на единой онлайн-платформе проголосовали сами липчане.

Кстати, в 2022-ом пройдёт аналогичный опрос. Как известно, сейчас на сайте DOBRO.RU проходит регистрация волонтёров, которые помогут липчанам сделать свой выбор. Голосование пройдёт с 15 апреля по 30 мая. В нём смогут принять участие горожане старше 14 лет. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень для благоустройства в следующем году.