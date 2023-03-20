Центральную площадь в селе Ново-Дубовое Хлевенского района начали благоустраивать в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Рабочие должны уложить тысячу квадратных метров плитки, установить новые скамейки, урны и вазоны. Также на площади заменят старое ограждение на новое и высадят туи. Все работы завершат летом этого года.

Площадь перед местным ДК выбрана для благоустройства не случайно. Здесь проходят все сельские концерты и праздники, а по вечерам собирается молодежь и гуляют молодые мамы с детьми.

«Благоустройство общественных пространств, создание новых точек притяжения способствует дальнейшему развитию территорий и повышению комфортного проживания населения. Это одно из приоритетных направлений деятельности органов власти, поэтому реализации нацпроекта в регионе уделяется такое пристальное внимание», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в этом году только в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в Липецкой области будет благоустроено более сотни общественных пространств. Среди них скверы, пляжи, детские и спортивные площадки, пешеходные зоны и еще ряд других объектов.