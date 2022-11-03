Благоустройство сквера по улице Черокманова в Ельце продолжится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Это уже второй этап реконструкции, в ходе которого здесь смонтируют освещение, в зонах отдыха установят малые архитектурные формы. Ожидается, что работы по преображению общественного пространства начнутся весной, а завершатся летом 2023 года.

Как сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области, первый этап обновления общественного пространства провели в этом году – заменили старое асфальтовое покрытие на плитку. При этом благоустройство сквера выбрали сами жители в ходе Общероссийского голосования на единой онлайн-платформе. За приведение территории в порядок в 2021-м проголосовали более 4 тыс. человек, в 2022 году – более 1,5 тыс. человек.

В следующем году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Ельце преобразят сразу три сквера: Афганцев, имени А.А. Вермишева и по улице Черокманова. «У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».