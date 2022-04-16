Глава Липецкой области Игорь Артамонов проинспектировал ход работ по благоустройству сквера имени Маркова в Липецке. За преображение общественного пространства проголосовали более 2,5 тыс. жителей в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сквер возле Областного центра культуры, народного творчества и кино города Липецка был разбит в 1970-х годах. Он давно нуждался в обновлении. При разработке концепции архитекторы сохранили историческую планировку сквера с учетом пожелания жителей. На территории площадью в 4,5 га разместят пешеходные зоны, площадки для детей, выгула и тренировки собак, воркаута и тенниса. Будет проведено озеленение территории с посевом газона, посадкой кустарников и цветников.

«Предлагаю взять за модель Быханов сад. Там очень популярны площадки для волейбола и баскетбола. Думаю, здесь тоже можно разместить такую спортивную зону. Уверен, она будет очень популярна у молодежи», — сказал Игорь Артамонов.

Все работы планируется завершить в конце августа этого года. Глава региона поручил тщательно контролировать ход работ. Также он отметил, что впереди у липчан новый этап общероссийского голосования за объекты благоустройства на единой онлайн-платформе. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в 2023 году.