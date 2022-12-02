Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» в елецком сквере Пушкина проведено масштабное обновление. Здесь обустроили пешеходные дорожки, сделали новое освещение, заменили ограждение смотровой площадки на набережной.

Для детей в сквере установили спортивное и игровое оборудование, для любителей спокойного отдыха сделали деревянную беседку-читальню. Специалисты обновили фонтан, смонтировали систему автоматического полива зелёных насаждений и установили фигуры персонажей из сказок Александра Пушкина, а также обновили постамент памятника самому великому поэту. Напомним, проект преображения сквера победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в прошлом году.

«Проект был разработан с учётом пожеланий жителей, к его реализации в городе подошли очень ответственно – проработали каждую деталь. Приятно видеть достойный результат. Надеюсь, это оценят и ельчане, и гости», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2023 году по нацпроекту «Жильё и городская среда» продолжится благоустройство сразу трёх общественных пространств в Ельце – площадку на улице Черокманова, а также скверы Афганцев и Вермишева.