Благоустройство сквера на улице Гагарина в городе Грязи продолжается в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщают в управлении ЖКХ Липецкой области, первый этап обновления общественного пространства провели в этом году – уложили тротуарную плитку. Вторую часть обновления жители увидят в середине лета следующего года.

Благоустройство сквера выбрали сами жители в ходе Общероссийского голосования на единой онлайн-платформе. За дальнейшее преображение территории проголосовали более 3,5 тыс. человек. На втором этапе продолжится обустройство пешеходной зоны сквера. Также здесь сделают лыжероллерную дорожку, уложат спортивное покрытие и смонтируют более 25 светодиодных фонарей.

Сквер находится в жилом микрорайоне и становится популярным местом отдыха для местных жителей. «У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».