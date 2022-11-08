Завершился первый этап благоустройства сквера в городе Грязи. Его выполнили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь обустроили тротуары, лыжероллерную дорожку, детскую и спортивную площадки со специальным покрытием и малыми архитектурными формами.

Благодаря нацпроекту и активности горожан работы продолжатся. Более пяти тысяч жителей г.Грязи проголосовали за дальнейшее преображение общественного пространства в ходе общероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства.

«У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».

В рамках второго этапа в сквере смонтируют более 40 новых светодиодных фонарей, камеры видеонаблюдения, качели, карусель, вертушки-чаши и дополнительные малые архитектурные формы. Установят и спортивное оборудование: площадка для занятий воркаутом, два теннисных стола. Кроме того, территорию общественного пространства дополнят озеленением – высадят кустарники, сирень, кизильник и два вида можжевельника.

Планируется, что все работы по реализации второго этапа благоустройства сквера 50 лет Победы завершатся уже весной 2023 года.